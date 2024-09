Vicenza-FeralpiSalò: le pagelle dei gardesani

I padroni di casa si impongono 1-0 con un gol di Della Morta nella ripresa. Migliore in campo per verdeblù Filippo Rinaldi

1 ' di lettura

Contro il Vicenza, Rinaldi è stato il migliore in campo

Non basta un buon primo tempo alla FeralpiSalò per vincere la sfida contro il Vicenza: i padroni di casa si impongono 1-0 con un gol di Della Morta nella ripresa. La sfida tra ex in panchina se la aggiudica dunque Stefano Vecchi. Ecco le pagelle dei gardesani: 7 – Filippo Rinaldi Il migliore dei suoi. Evita un passivo più pesante con interventi decisivi. 6.5 – Alessio Luciani Sempre preciso e attento, interviene in maniera pulita in situazioni complicate. Dal 30’ st Alessandro Pilati (6) che dà