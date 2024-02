La FeralpiSalò spalle al muro: oggi è vietato andare a Picco

La vittoria della Ternana alza la quota salvezza. A La Spezia i gardesani devono spezzare la serie no

Il gol di La Mantia durante FeralpiSalò-Spezia lo scorso settembre - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Perde il Lecco in casa con il Como, pareggia l’Ascoli con il Brescia e vince a sorpresa la Ternana a Palermo. Così questa sera la sfida tra Spezia e FeralpiSalò, posticipo (insieme a Pisa-Modena e Venezia-Cittadella) della ventisettesima di campionato, che già era carica di tensione in chiave salvezza, assume ancora più significato: un successo dello Spezia metterebbe spalle al muro Lecco e FeralpiSalò, che sarebbero ad otto punti dalla zona play out; viceversa in caso di pareggio i gardesani ri