La FeralpiSalò sfida l’Ascoli e cerca l’operazione sorpasso

La penultima riceve oggi la terz’ultima della classe. In attacco spazio all’ex: Manzari spalla di Butic

3 ' di lettura

Davide Balestrero, capitano e uomo guida dello spogliatoio verdeblu - Foto Emmanuele Mastrodonato/Ansa © www.giornaledibrescia.it

Caratteri diversi, l’approccio non può quindi essere uguale. Così mentre il tecnico dell’Ascoli Fabrizio Castori carica la sfida odierna contro la FeralpiSalò («gara da vita o morte, anche se manca tantissimo alla fine»), dall’altra il gardesano Marco Zaffaroni non si nasconde, però tiene i toni bassi e parla di una «partita importante, delicata, ma non certo decisiva». La sostanza, però, non cambia: comunque lo si voglia definire, il match delle 14 al Garilli di Piacenza tra i verdeblù ed i mar