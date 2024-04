La FeralpiSalò incontra il Como per la sfida dei laghi

Aggiudicarsi la sfida dei laghi per continuare ad inseguire la salvezza. Altra missione proibitiva per la FeralpiSalò, che alle 14 ospita al Garilli il Como. Sulla carta è l'ennesimo incontro quasi impossibile, ma è vietato giudicarlo come tale: questo il monito di Marco Zaffaroni alla vigilia del match. I numeri sono tutti dalla parte dei comaschi, secondi in graduatoria e reduci da quattro successi consecutivi: la formazione di Cesc Fabregas punta ad ottenere la promozione diretta e non vuole farsi scappare i tre punti di oggi.

Di fronte però si trova una squadra che ha assolutamente bisogno di muovere la classifica per tenere accesa la fiammella della speranza. Dopo il ko per 3-1 con il Pisa, Zaffaroni è chiamato a cambiare qualcosa nella formazione: di sicuro in campo non ci sarà Ceppitelli, squalificato per un turno dopo aver rimediato la decima ammonizione stagionale. Nel Como invece sono tutti disponibili, compreso il tandem d'attacco Cutrone-Gabrielloni, autore di venti reti stagionali.

Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 14. Torna anche l'appuntamento su Teletutto con Tutti in campo: in studio, dalle 13.30, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti per commentare le partite di Brescia e FeralpiSalò. Su Radio Bresciasette va invece in onda la radiocronaca dei match: a cura di Alfredo Novello la gara dei gardesani.