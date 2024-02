La FeralpiSalò cade a Bari: decide un rigore di Sibilli

La FeralpiSalò si ferma ancora: al San Nicola vince il Bari 1-0. Seconda sconfitta consecutiva per i leoni del Garda, che dopo il ko con il Palermo perdono nuovamente, stavolta puniti da un calcio di rigore di Sibilli. Peccato, perché Balestrero e soci sono stati comunque protagonisti di una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo. Le contemporanee vittorie dello Spezia (4-2 con il Cittadella) e della Ternana (2-0 con la Reggiana) complicano la classifica della FeralpiSalò, che rimane comunque davanti al Lecco, battuto 3-1 dal Cosenza.

Il match

Marco Zaffaroni recupera Fiordilino e Butic, che hanno scontato il proprio turno di squalifica, ma perde Compagnon per un problema muscolare. Il modulo è il 3-5-2: davanti a Pizzignacco, la difesa è composta da Balestrero, Ceppitelli e Martella. I due quinti sono Bergonzi e Felici, mentre al centro giocano Kourfalidis, Fiordilino e Di Molfetta. In avanti Dubickas e Butic. Beppe Iachini opta invece per il 4-3-1-2: in porta c’è Brenno. Dietro giocano Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci. In mezzo Maita, Benali ed Edjouma. Sibilli, che era in dubbio alla vigilia, gioca regolarmente alle spalle di Menez e Puscas.

Pochi rischi nella prima frazione

Nella prima frazione di gioco il Bari è più pimpante e costringe i gardesani alla difesa. Ceppitelli e soci però si difendono bene e rischiano poco. Tra i verdeblù il più in palla è sempre Felici, che mette in crisi i biancorossi quando accelera. Proprio in chiusura di primo tempo l’occasione più ghiotta per la FeralpiSalò: il solito Felici recupera palla e poi appoggia a Kourfalidis, che dal limite manda alto di pochi centimetri. Si va all’intervallo sullo zero a zero, con alcuni tifosi baresi che fischiano la propria squadra.

Decide Sibilli

Nella ripresa, al 12’, Kourfalidis interviene con la mano in area su cross di Sibilli. Inizialmente viene assegnato il penalty, ma poi Santoro di Messina va a rivedere l’episodio e ritorna sulla propria decisione, giustamente, perché il tocco è avvenuto con il braccio attaccato al corpo. La partita prosegue senza squilli, ma al 31’ il Bari protesta nuovamente: stavolta il rigore c’è, perché Di Molfetta interviene in area con il braccio largo sul tiro di Lulic. Sul dischetto si presenta Sibilli, che spiazza Pizzignacco per l’1-0. La FeralpiSalò prova a reagire con Manzari, ma Brenno evita il pareggio con un grande intervento. Poi i galletti amministrano il minimo vantaggio fino al triplice fischio: per la squadra di Marco Zaffaroni arriva il quattordicesimo ko stagionale.

Sabato prossimo scontro diretto per la FeralpiSalò: al Garilli (calcio d’inizio alle 14) arriverà l’Ascoli, che nell’anticipo del venerdì ha bloccato la Cremonese sullo zero a zero.