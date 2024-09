La FeralpiSalò contro la Pergolettese: segui la diretta

«E ora, FeralpiSalò, mettici la garra per andare lontano». Questo è ciò che si augura Aimo Diana per la sfida odierna dei Leoni del Garda, impegnati alle 18.30 sul campo della Pergolettese nella quinta di campionato.

Dopo aver ottenuto due pareggi a reti bianche contro Novara e Pro Patria, perdendo invece con il Renate (1-0), i verdeblù si sono finalmente sbloccati, superando la Virtus Verona al Turina grazie ad una rete del lituano Dubickas. Ingranata la marcia, però, ora non bisogna più fermarsi, per scalare la classifica. Di fronte ci sono i gialloblù di Giovanni Mussa, che in campionato sono partiti peggio, pareggiando contro la Clodiense (2-2) e perdendo con Pro Vercelli (1-0), Vicenza (0-1) e AlbinoLeffe (3-0).

Vincere oggi sarebbe importante per cominciare nella miglior maniera possibile il tour de force settimanale: dopo la sfida con il Pergo, mercoledì arriverà la Giana Erminio al Turina, mentre sabato prossimo ci sarà la super sfida con il Vicenza, al Menti. Capitolo formazioni: tra i gardesani, out Vesentini e Di Molfetta, recuperati Pilati, Boci e Giudici. Tra i gialloblù assente Anelli, mentre c'è il grande ex Scarsella, che con la FeralpiSalò ha realizzato 37 reti in 116 partite.