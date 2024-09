FeralpiSalò, missione continuità: a caccia del bis con la Pergolettese

Enrico Passerini

Verdeblù alle 18.30 a Crema per la seconda gioia di fila dopo il Verona. Diana: «Loro sono affamati, noi dovremo esserlo di più»

2 ' di lettura

Edgaras Dubickas, match winner una settimana fa con la Virtus Verona - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Spezzato il fiato, ora è tempo di correre senza più fermarsi. La FeralpiSalò affronta al Voltini di Crema la Pergolettese (calcio d’inizio ore 18.30) nella quinta gara del girone di andata. Il trend Dopo le prime tre gare di «riscaldamento», in cui sono arrivati solamente due punti (i pareggi a reti bianche contro Novara e Pro Patria, oltre alla sconfitta per 1-0 con il Renate), è cominciata la corsa dei leoni dei Garda, che hanno battuto per 1-0 la Virtus Verona grazie ad una rete di Dubickas a