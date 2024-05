La FeralpiSalò attende Zaffaroni e tiene in caldo Andreoletti

«Prima di prendere una decisione che riguardi la rosa dei giocatori per la serie C, dobbiamo scegliere l’allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato». Il direttore sportivo della FeralpiSalò, Andrea Ferretti, ripete le parole del suo presidente, Giuseppe Pasini, ed allunga anche di qualche giorno il termine (sarebbe scaduto ieri) che il club si è dato per decidere la posizione dell’indiziato numero uno, quel Marco Zaffaroni a sua volta ancora in attesa di quanto accade negli spareggi promozione di serie C e serie B. In particolare, attende la finale dei play off di B, perché il suo nome è stato accostato a quello del Venezia, il cui tecnico Paolo Vanoli pare destinato a sostituire Juric sulla panchina del Torino.

I candidati

Come sempre accade, i nomi dei tecnici che potrebbero arrivare a Salò nel caso in cui Zaffaroni non rimanesse si susseguono, ma l’identikit tracciato a larghe linee da Ferretti porta principalmente in due direzioni. Verso il Friuli, perché è di San Vito al Tagliamento Massimo Donati, l’allenatore sotto la cui guida il Legnago neopromosso ha chiuso la stagione con un ottimo sesto posto; e verso la più vicina terra bergamasca, perché è nativo di Alzano Lombardo Matteo Andreoletti, che in questa stagione è stato esonerato dal Benevento ora in semifinale play off sotto la guida di Auteri, ma nella precedente ha portato la Pro Sesto a sognare a lungo la promozione in B, poi ottenuta proprio dalla FeralpiSalò.

Tecnici giovani e di valore non mancano nel panorama italiano, ma la sensazione è che dietro a Zaffaroni (la cui permanenza sulla panchina verdeblù appare difficile) il grande favorito sia Andreoletti, che tra l’altro è il nipote del presidente dell’AlbinoLeffe.

Tra l’altro l’approdo di Andreoletti in verdeblù consentirebbe al club gardesano di conservare buona parte dei giocatori sotto contratto (sempre che in sede di mercato non arrivino proposte irrinunciabili), perché l’allenatore bergamasco, che ama pure utilizzare il 3-4-3, ha nelle sue corde il 3-5-2 con il quale la FeralpiSalò ha giocato la seconda parte della stagione di serie B.