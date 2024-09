FeralpiSalò ancora a secco di vittorie: finisce 0-0 con la Pro Patria

Niente da fare: la FeralpiSalò manca nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. A Busto Arsizio con la Pro Patria finisce zero a zero. I gardesani rischiano più volte di passare in svantaggio, ma alla fine riescono a salvarsi, ottenendo il secondo punto stagionale.

Le scelte di Diana

Rispetto alla formazione iniziale della sfida con il Renate c’è un solo cambiamento: in attacco Dubickas sostituisce l’infortunato Di Molfetta. Non c’è invece Maistrello, out per influenza. Dall’altra parte Riccardo Colombo conferma dieci undicesimi della squadra che ha pareggiato 1-1 con la Giana Erminio: un solo cambio anche tra i bustocchi, obbligato, con Nicco al posto dello squalificato Mallamo. Terreno di gioco in pessime condizioni e lo spettacolo ne risente.

Il match

La FeralpiSalò comincia creando subito una buona occasione con Pellegrini, su assist di Giudici (bella risposta di Rovida al 2’), poi sono i padroni di casa a sfiorare il gol. All’8’ sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Ferri, che stoppa e calcia, mandando la sfera sulla traversa. I gardesani protestano per un presunto fallo di mano in area da parte di Somma al 37’ (il direttore di gara non ravvisa nulla), mentre al 44’ rischiano di subire il gol: ancora Ferri cerca la conclusione, stavolta con un sinistro a giro. Palla alta di un soffio. Si va all’intervallo sullo zero a zero.

La ripresa

Nella ripresa i bustocchi sfiorano il vantaggio in altre occasioni. All’8’ Ferri di testa da due passi non riesce ad imprimere forza al pallone. Gli ingressi di Vesentini e Cavuoti ravvivano la FeralpiSalò, ma sono sempre i padroni di casa ad andare più vicini al gol. Al 29’ Toci è a tu per tu con Rinaldi, ma quest'ultimo sceglie bene il tempo ed evita di capitolare. Al 32’ conclusione centrale di Pellegrini. Poi non accade più nulla. Le due squadre conquistano un punto e salgono a quota due dopo tre gare di campionato.

Prossimo appuntamento venerdì 7: alle 20.45 i leoni del Garda affronteranno al Lino Turina la Virtus Verona.