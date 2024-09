FeralpiSalò, ecco Dubickas e Brambilla: «C’è tutto per una buona stagione»

Si chiude con un centrocampista e un attaccante il giro di presentazioni ufficiali per la FeralpiSalò, che si sta preparando alla sfida di campionato contro la Pro Patria (sabato, ore 16.15, stadio Speroni).

Il colpo di mercato chiuso in extremis è stato Edgaras Dubickas: un gradito ritorno quello del centravanti lituano classe ’98, che da gennaio a giugno ha vestito la maglia dei leoni del Garda in B, realizzando quattro reti in quattordici partite: «Sono felice di essere tornato qui e non vedo l’ora di dare una mano alla squadra, anche perché la dirigenza mi ha voluto fortemente. L’obiettivo è arrivare il più in alto possibile, augurandomi di segnare tanto. Contro il Renate ho avuto una grande opportunità per fare gol, ma il portiere è stato molto bravo a respingere. Come condizioni sto abbastanza molto bene, ma mi manca il ritmo partita. Tornare in B? Vedo bene la squadra, anche perché sono rimasti alcuni giocatori dello scorso anno. Ce la metteremo tutta per mettere in difficoltà ogni avversaria».

Il secondo volto nuovo presentato, Alessio Brambilla (’01), è un figlio d’arte: il padre Massimo infatti ha giocato a Parma, Bologna, Torino e Cagliari, e ora allena il Foggia in C: «Per ora ho fatto solo due allenamenti con la squadra, ma l’impatto è stato positivo. Ho fatto tanti anni nel settore giovanile del Milan, dove sono cresciuto moltissimo e poi ho debuttato tra i professionisti a Cesena: lì ho trovato un ambiente bellissimo per fare calcio e abbiamo disputato due grandi campionati. Ora però è tempo di voltare pagina e di dare il massimo qui a Salò: ci sono tutte le carte in regola per fare una buona stagione».