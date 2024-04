Feralpi, la missione salvezza passa dal successo sul Cosenza

L’undici di Zaffaroni cerca la quarta vittoria al Garilli: Zennaro rileva Di Molfetta, rebus sulla coppia d’attacco

3 ' di lettura

Martella: tutta la grinta del difensore, fra i trascinatori dello spogliatoio salodiano

Una sola volta in tutta la stagione (dopo la vittoria a Lecco, era la settima d’andata) la FeralpiSalò si è trovata in zona play out; per il resto è stata soprattutto all’ultimo posto, per ben sedici turni, e sempre fra ultime tre della classe, in una delle posizioni che valgono la retrocessione diretta in serie C. Con la determinazione di chi è convinto delle proprie qualità e non vuole lasciare nulla d’intentato nella rincorsa ad una salvezza che sarebbe traguardo ancor più storico della promo