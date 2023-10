La FeralpiSalò cerca continuità dopo il derby: il live da Catanzaro

Cercasi punti pesanti contro un'altra neopromossa: alle 16.15, al Ceravolo di Catanzaro, la FeralpiSalò affronta i giallorossi di Vincenzo Vivarini. Dopo il buon pareggio nel derby con il Brescia, i verdeblù di Stefano Vecchi puntano a prolungare la propria striscia positiva.

L'obiettivo è conquistare il successo e risalire la classifica. È la sfida tra il secondo miglior attacco e la peggior difesa: ai gardesani, privi dello squalificato Balestrero, serve una prestazione perfetta per tornare dalla Calabria imbattuti. Ad accompagnare la squadra 11 tifosi giunti da Salò.

Web, tv e radio in campo: oltre che su questo sito, attraverso la diretta testuale dalle 16.15, Catanzaro-FeralpiSalò può essere seguìta su Teletutto con Angela Scaramuzza e i suoi ospiti nella trasmissione «Tutti in campo» oppure sintonizzandosi sulle frequenze di Radio Bresciasette, dove va in onda la radiocronaca intergrale a cura di Alfredo Novello.

