Brescia, Maraner: «Ci siamo incartati, meglio in undici contro undici»

Maran, squalificato, non può intervenire in zona mista. E allora tocca al vice Maraner dirimere la questione: a Castellammare il Brescia ha guadagnato un punto, o ne ha persi due? «Entrambe le cose. C'è da dire anche che a volte le partite giocate in superiorità numerica vanno a finire diversamente. Abbiamo trovato una squadra tosta, in un ambiente particolare, e ci siamo un po' incartati. Potevamo certamente fare meglio, soprattutto nel secondo tempo. Però la voglia di portarla a casa non è mancata».

Dall’analisi, però, emerge più rammarico che soddisfazione: «Abbiamo costruito poco, è vero. Il paradosso è che le cose migliori le abbiamo fatte in parità numerica. Si poteva creare di più, questo non è in discussione».

Maraner prova comunque a soffermarsi sui pochi spunti positivi di oggi: «Non aver subito gol è importante. E aggiungo che portiamo comunque a casa un punto. Ci abbiamo provato, fino alla fine».