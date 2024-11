Serie B, il Brescia affronta in trasferta la Juve Stabia: il live

Si riparte: dopo aver spinto sull’acceleratore in queste due settimane di sosta, il Brescia prova a scacciare definitivamente le scorie post-Cosenza nella trasferta di Castellammare di Stabia. È un passaggio delicato della stagione: vincendo, la squadra di Maran si metterebbe in condizione di affrontare il prossimo filotto di gare con un tesoretto tutto nuovo di ambizioni. Un eventuale passo falso, invece, spalancherebbe una nuova crisi.

La Juve Stabia ha gli stessi punti in classifica delle rondinelle, 17. Sarà sfida tra parigrado, su un campo che imporrà una variabile in più: l’erba sintetica del Menti, alla quale i campani sono abituati, al contrario dei biancazzurri.

L’emergenza nelle ultime settimane si attenuata, ma non è rientrata del tutto. Maran – oggi squalificato, in panchina andrà il vice Maraner – deve rinunciare ancora a capitan Bisoli, il cui rientro dovrebbe slittare alla settimana, e a Birkir Bjarnason, l’uomo più in forma del Brescia, oltre allo squalificato Adorni. Le novità di formazione non mancano: in attacco toccherà a Galazzi e Bianchi combinare con Borrelli. E dalla panchina Moncini può essere l’arma in più.

In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.