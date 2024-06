Il Monza Calcio sceglie ancora Temù per il proprio ritiro estivo

Per il secondo anno consecutivo il Monza Calcio ha scelto il comprensorio Pontedilegno-Tonale come sede del proprio ritiro estivo. Il club brianzolo, che ha concluso l'ultima stagione di serie A al dodicesimo posto, svolgerà i propri allenamenti al campo sportivo di Temù dal 10 al 24 luglio.

Quattro le amichevoli in programma:

Monza Bianco-Monza Rosso – domenica 14 luglio alle 17.00

Monza-Nuova Camunia – mercoledì 17 luglio alle 17.00

Monza-Real Vicenza – domenica 21 luglio alle 17.00

Monza-Alcione Milano – mercoledì 24 luglio alle 16.30

Per i tifosi, gli abitanti e i visitatori della Valle non mancheranno le occasioni di incontro con la squadra e con il nuovo allenatore Alessandro Nesta, avversario del Brescia con la Reggiana nell'ultima stagione di B. Una di queste sarà la «Notte Biancorossa», una grande festa dedicata a tutti i tifosi che, dopo il successo di un anno fa, andrà ancora in scena sabato 13 luglio in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno, dove sarà allestito un palco pronto ad accogliere squadra e tecnico.