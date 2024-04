Lumezzane ai play off l’ultimo regalo di Pesce: «Sogno, e poi smetto»

A fine stagione dopo 5 lustri il capitano chiude a 42 anni: «Cerco di vivere il momento con entusiasmo e serenità»

2 ' di lettura

Simone Pesce sul campo - New Reporter © www.giornaledibrescia.it

C’è un tempo per tutto. Uno per iniziare. Uno per finire. Uno per sognare: quel tempo, per Simone Pesce, durerà ancora qualche giorno, qualche settimana al massimo. Coinciderà con la voglia di stupire del Lumezzane ai play off di serie C, l’ultimo regalo di una carriera durata 25 anni e che il capitano rossoblù chiuderà a quasi 42 anni di età. Prima di iniziarne un’altra, con ruolo differente, probabilmente con gli stessi colori addosso. Percorso «Vivo il raggiungimento dell’obiettivo play off c