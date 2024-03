Il Lumezzane sfida la Pro Patria, alla ricerca di una vittoria che manca da troppo

Da un bivio ad un altro. Se all’andata la sfida tra Pro Patria e Lumezzane mise fine alla serie negativa dei valgobbini, rinsaldando la panchina di Franzini dopo appena un punto conquistato in sei partite, anche stavolta il match contro i tigrotti avrà importanza capitale per i rossoblù che non vogliono smettere di sognare. In palio oggi al Saleri (ore 18.30) ci saranno infatti non solo punti preziosi in chiave play off contro una diretta concorrente, (sono infatti appena tre le lunghezze di distacco fra i rossoblù settimi e la Pro Patria invischiata nella grande bagarre del decimo posto), ma un successo interromperebbe la striscia negativa dei valgobbini, a secco di vittorie da ben tre gare.

Quella che si va concludendo è stata inoltre una settimana dal doppio volto per il Lumezzane che da un lato si lecca ancora le ferite dopo il ko di martedì contro l’Atalanta Under 23, mentre dall’altro si gode la prima convocazione di Andrej Galabinov, annunciato ufficialmente nella giornata di giovedì. Ma la Pro Patria è squadra in forma, che può vantare un bilancio assolutamente positivo nel girone di ritorno, con 20 punti conquistati in 11 giornate e una striscia positiva che dura al momento da due gare. Tornerà tra i convocati anche Marco Moscati che, dopo aver scontato le due giornate di squalifica rimediate al termine del match con la Giana Erminio, è pronto a riprendere posto nella mediana di Arnaldo Franzini in una sfida che potrebbe dare una nuova svolta alla stagione rossoblù.