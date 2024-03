Il Lumezzane affronta l’Arzignano Valchiampo

Ripartire per continuare a sognare. Serve un successo al Lumezzane di Arnaldo Franzini che, nell’anticipo della ventinovesima giornata, tornerà in campo contro l’Arzignano Valchiampo (ore 20.45) a sette giorni dal brutto stop di Gorgonzola contro la Giana Erminio.

In lotta per i play off

Serve infatti una vittoria per rimanere in lotta per i play off, ma soprattutto per confermare la tradizione positiva dei valgobbini, capaci sempre di vincere, ad eccezione del mese di ottobre, dopo ogni brusco stop. I precedenti tra le due squadre sono solo due, e rimandano alla stagione in corso. All’andata si imposero i veneti per 2-0, mentre in Coppa Italia fu il Lumezzane a strappare il pass per il turno successivo, con un 2-1 firmato Ilari nei supplementari. Ma rispetto alla sfida dello scorso ottobre gli umori e lo stato di forma delle due formazioni sono decisamente all’opposto.

Dell’Arzignano che all’andata navigava a vele spiegate verso i play off è rimasto infatti poco o nulla, con i gialloblù che ora annaspano pericolosamente tra play out e salvezza diretta, arrivando al match del Saleri dopo il pesante 4-0 di Padova. A certificare il trend negativo dei gialloblù ci pensano poi le statistiche, con i ragazzi di Giuseppe Bianchini che in trasferta non vincono addirittura dallo scorso 13 ottobre, quando si imposero per 1-0 sul campo del Novara. Sesto posto in coabitazione con il Legnago Salus invece per i valgobbini, chiamati al riscatto per dimostrare che lo scivolone di Gorgonzola è stato solo un brutto incidente di percorso e per archiviare, forse definitivamente, il discorso salvezza.