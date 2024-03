Il Lumezzane in cerca di punti incontra la Virtus Verona

Un successo per scacciare la crisi. È l’unica strada percorribile dal Lumezzane che, in caso di sconfitta contro la Virtus Verona (fischio d’inizio ore 14), eguaglierebbe il filotto negativo collezionato lo scorso ottobre, con appena un punto raccolto in sei gare. Ma serve tornare alla vittoria anche per ripartire nella corsa play off, dato che il margine sull’Albinoleffe undicesimo si è assottigliato parecchio nelle ultime uscite, fino ad arrivare al misero +1 attuale.

Al momento i valgobbini sono reduci da tre ko di fila, ma nella beffa di Legnago i rossoblù hanno quantomeno ritrovato un gol che mancava da quasi 200 minuti in campionato. La Virtus però non se la passa meglio. 40 punti fin qui raccolti e un margine di 4 lunghezze sui play out da difendere nella sfida di oggi al Saleri, con l’ultimo successo degli uomini di Luigi Fresco che rimanda ad oltre un mese fa, nell’1-0 interno contro l’Arzignano.

Gli assenti

Da lì sono arrivati 3 pareggi e 3 sconfitte per una formazione in emergenza soprattutto in attacco. Certo, anche il Lumezzane arriva con gli uomini quasi contati a questo appuntamento, perché oltre ai lungodegenti Troiani e Deratti e a Taugourdeau ancora fuori per la polmonite, si sono aggiunte le assenze di Malotti, Cannavò e Gerbi, oltre allo squalificato Pogliano. Scaligeri a -2 dai valgobbini e incrocio play off che si intreccia con la lotta salvezza, ma stavolta serve una reazione forte ai rossoblù, per non rischiare di venire nuovamente risucchiati nelle sabbie mobili della bassa classifica.