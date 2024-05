Al termine di una partita emozionante, ma vietata ai deboli di cuore, e sotto gli occhi del patron Camozzi, del presidente Caracciolo e dell’intera rosa della squadra maschile di serie C, il Lumezzane femminile conquista la promozione in serie B con due giornate di anticipo sul termine del campionato, battendo nello scontro diretto 4-3 l’Orobica.

Rossoblù costrette per due volte ad inseguire, ma Merli prima e Galbiati poi rimediano. Ancora Merli segna il 3-2, ma l'Orobica pareggia all’89’ con Sclavo. Il gol che manda il Lumezzane in Paradiso arriva nel recupero e porta la firma di Cattuzzo. Poi inizia la festa di una squadra attesa ora dalle sfide con Pro Sesto e Livorno prima della semifinale di Coppa Italia di serie C (il 9 giugno, sempre contro l’Orobica e sul campo amico) e dell’eventuale finale, in programma il 16 giugno a Firenze.

La splendida giornata del calcio femminile bresciano si completa con il successo del Brescia di serie B a Pavia, 6-1, nell'ultima di campionato e, soprattutto, con il trionfo dell'Erbusco che dopo aver vinto il campionato regionale di Promozione si aggiudica anche la Coppa Lombardia battendo 4-1 in finale il Como