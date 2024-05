Calcio femminile: Brescia sconfitto di misura, Lumezzane in semifinale di Coppa Italia serie C

Nella quartultima giornata del campionato di serie B femminile il Brescia perde in casa con la Res Roma per 1-0 e si vede scavalcare in classifica all’ottavo posto dal Bologna che affronterà domenica in trasferta. Il gol partita per le romane porta la firma di Duchnowska, a segno al 38’ del primo tempo con un pallonetto. Le leonesse di Nicolini (espulso nel finale) sono riuscite a rendersi pericolose solo nella ripresa.

Il Lumezzane invece si qualifica alla semifinale di Coppa Italia di serie C (in programma il 9 giugno con l’Orobica) superando ai rigori (5-4) in trasferta il Venezia. Al gol iniziale della veneziana Zuanti (18’) risponde al 29’ Sule per l’1-1 con il quale si concludono i 90’. Dal dischetto le rossoblù sono più precise e superano il turno.