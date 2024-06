Il Lumezzane femminile conquista anche la Coppa Italia

Lumezzane femminile in Paradiso. Dopo la vittoria in campionato, la squadra di Nicoletta Mazza fa sua anche la Coppa Italia battendo per 3 a 2 nella finale di Firenze un coriaceo Riccione.

Per due volte il Lumezzane è stato costretto a inseguire ma prima Licari nel primo tempo e poi Sule nella ripresa hanno saputo rimediare contro un Riccione ridotto in 10. Il gol partita che è valso anche la Coppa l’ha realizzato Luana Merli al 32’ della ripresa.

E poi è esplosa la festa.