Brescia, Maran: «A Parma andremo con coraggio»

È la trasferta più ostica della stagione: lo dicono i numeri, la classifica, il valore dell’avversario. Eppure il Brescia, domani a Parma (ore 20.30), non ha intenzione di partire sconfitto: «Rispetto alla gara d’andata - osserva Rolando Maran - siamo cresciuti: andremo al Tardini senza timori, ma con il coraggio che ci contraddistingue. Consapevoli che affrontiamo la squadra più forte del campionato».

Domani sarà fondamentale l’approccio: il Parma è una delle formazioni che per più volte hanno bucato la rete nel quarto d’ora iniziale. Ma per Maran «non servirà attenzione soltanto nei primi 15 minuti: dovremo averne anche nei secondi, e nei terzi. A una squadra come il Parma, se vuoi fare risultato, non puoi regalare nulla».

I dubbi di formazione ruotano attorno ad Andrea Cistana, tornato in gruppo da ormai una settimana. Maran non si sbilancia sul suo possibile impiego dal primo minuto: «Si è sicuramente allenato bene, rifletterò ancora un po’ sulla possibilità di utilizzarlo dall’inizio. Non è ancora in condizioni ottimali. A prescindere da lui, ad ogni modo, la squadra ha una sua identità, e in questo momento stiamo cercando di avere continuità».