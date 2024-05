Il Brescia può centrare i play off già domani: ecco come

Il Brescia può centrare aritmeticamente la qualificazione ai play off già da domenica? Sì, a patto che si verifichino tre combinazioni. La prima è, e da lì non ci si scappa, la vittoria sul già retrocesso Lecco; le altre due riguardano Südtirol e Reggiana che non devono vincere le loro rispettive partite.

E visto che entrambe sono impegnate in trasferta in scontri diretti - gli altoatesini a Pisa, gli emiliani a Genova con la Samp - il fatto che anche un pareggio andrebbe bene ai calcoli delle rondinelle, l’eventualità di questa combinazione di tre risultati è verosimilmente alta.

Con il Brescia a quota 51, nessuna delle due (ora a quota 46) potrebbe poi, nell’ultima giornata, raggiungere più i biancoblu.

Il fatto che tutte e due in contemporanea possano appaiare Bisoli e compagni (ammesso e non concesso che la Samp nei prossimi 180’ resti sopra tutte e tre) sarebbe infatti l’unica possibilità che vedrebbe il Brescia soccombere nella classifica avulsa avendo le rondinelle pareggiato con entrambe sia all’andata che al ritorno ma con la Reggiana che ha vinto uno dei due match con il Südtirol e quindi in vantaggio sulle altre due.

Combinazioni

Unico caso dicevamo, perché in tutte le altre ipotesi (una quindicina) fra confronti diretti o classifiche avulse tra le sette ancora in lizza (Sampdoria, Brescia, Südtirol, Reggiana, Pisa, Cosenza, Cittadella) per gli ultimi due posti ancora in palio, il Brescia è sempre davanti a tutte. Anche, in questo caso virtualmente, nel testa a testa con una sola tra Südtirol e Reggiana perché, pur nella parità tra le due sfide d’andata e ritorno, ha in questo momento la miglior differenza reti (+3) rispetto ai bolzanini (-1) e ai reggiani (-6).

Ecco perché, vincendo con il Lecco e con Südtirol e Reggiana non oltre il pari, i play off sarebbero certi.

Anche in caso di sconfitta successiva a Bari, dato che a 51 punti il Brescia potrebbe essere appaiato solo da Samp, Pisa, Cosenza e Cittadella - una tra queste, due, tre o anche tutte insieme - avversarie con le quali, come detto, è sempre in vantaggio sia in ogni testa a testa, sia in qualsiasi classifica avulsa.