Il Brescia ospita la Reggiana al Rigamonti: la diretta

Ci sono tappe e tappe. Quella di oggi, per il Brescia, può avere un’importanza capitale. Vincere al Rigamonti con la Reggiana significherebbe scavare un solco di sei punti tra sé e quella che è a tutti gli effetti una «parigrado». E avvicinerebbe la quota salvezza: fissando il parametro dello scorso campionato mancherebbe una decina di punti per sentirsi completamente sereni, anche se quest’anno potrebbe bastarne qualcuno in meno.

Insomma, l’occasione è ghiotta e si ripresenta dopo la scorpacciata di adrenalina e motivazioni di Genova. Mancherà però Rolando Maran, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato al Ferraris. Al suo posto in panchina siederà Christian Maraner, storico vice del quale «Rolly» ha stima e con cui, usando le sue parole, intrattiene «un rapporto schietto».

Gennaro Borrelli, recuperato in extremis, andrà in panchina: difficilmente ci sarà spazio per lui a gara in corso, considerando le sue condizioni ancora molto precarie, ma è un primo importante passo verso il pieno reintegro nelle rotazioni. Il riferimento offensivo sarà ancora una volta Gabriele Moncini. Sorpresa a centrocampo: Besaggio vince il ballottaggio con Bertagnoli e chiude la cerniera in mediana insieme a Paghera e Bisoli.

Su questa pagina, a partire dal fischio d’inizio (ore 14), saranno disponibili gli aggiornamenti in diretta sul match del Rigamonti. Si rinnova l’appuntamento con «Tutti in campo»: su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre), Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno live la sfida. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata al commento di Michele Iacobello.