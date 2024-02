Brescia, Maran: «Mi dispiace non poter essere in panchina domani»

Il Brescia riparte dallo slancio del pareggio in extremis di Genova: «Ci servirà per affrontare bene la gara di domani con la Reggiana - dice Rolando Maran alla vigilia della sfida del Rigamonti, in programma alle 14 -. Ma al contempo dobbiamo essere consapevoli delle insidie che nasconde questa gara: in settimana le abbiamo sviscerate bene».

Per la prima volta da quando è tornato, Maran non potrà guidare la squadra da bordocampo: l’espulsione contro la Samp gli è costata un turno di squalifica. Al suo posto in panchina sederà il vice Maraner: «Con lui cerco sempre un confronto sincero, e non da “signor sì”. Per quello che mi riguarda, mi dispiace non poter essere con i ragazzi domani: li sosterrò fino a un secondo prima di scendere dal pullman. Dopodiché ci penserà chi di dovere».

Quanto all’avversario, Maran ammette che si aspettava «di ritrovare la Reggiana più in alto in classifica, ma per loro nutro lo stesso rispetto che avevo all’andata. Hanno qualità e gamba, oltre a giocatori esperti molto bravi e giovani di prospettiva». Chiosa finale sugli assenti: «Mancheranno Lezzerini, Fogliata e Cistana, mentre per Borrelli vediamo: forse riesco a portarlo in panchina, anche se probabilmente sarà solo per onore di firma».