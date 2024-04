Il Brescia Calcio entra a far parte del network Eca

Il Brescia di Massimo Cellino è ufficialmente partner del network European club association. Si tratta dell'unico organismo che rappresenta gli interessi dei club calcistici a livello europeo riconosciuto ufficialmente da Uefa e Fifa.

Ad annunciarlo è la stessa società di Ferramola: «Si tratta di un ulteriore e prestigioso passo avanti nel percorso di crescita del club biancoazzurro con un focus particolare nell’ambito dello sviluppo internazionale.

L’Eca, formato da sedici membri fondatori nel 2008, ad oggi rappresenta oltre 300 club europei salvaguardando, rafforzando e sviluppando gli interessi dei club associati in qualità di interlocutore chiave in tutti gli affari e i processi decisionali del calcio internazionale.

I principali benefit per i club del network Eca riguardano la rappresentanza diretta per salvaguardare e promuovere i loro interessi in materia di calcio europeo, il coinvolgimento ad alto livello nel processo decisionale degli organi di governo del calcio oltre alla condivisione di conoscenze, informazioni e servizi ai club membri su questioni relative al calcio europeo».