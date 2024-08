Il Brescia batte il Genoa al Rigamonti: 2-0 firmato Moncini-Borrelli

Subito a segno su rigore Gennaro, in campo per la prima volta dopo l’infortunio rimediato ad aprile. Tante buone indicazioni per Maran

Il Brescia resta imbattuto in questo precampionato: le rondinelle battono 2-0 il Genoa nel test di lusso del Rigamonti, davanti a circa duemila persone.

Una buona cornice di pubblico per un match che ha viaggiato su ritmi blandi, condizionati dai carichi di lavoro di questi giorni. Gli uomini di Maran s’impongono però con merito, regalando sprazzi di buone trame e combinazioni. Come quella che stappa il match: colpo di tacco di Bertagnoli per lo strappo di Dickmann, che dipinge un cross arcuato per Moncini. L’ex Cittadella, con una volée, va a bersaglio: secondo gol consecutivo - dopo quello al Lumezzane - che si materializza al 36’.

La partita

Dopo un primo tempo imperniato sul 4-2-3-1 che Maran ripropone per la terza volta, nella ripresa il Brescia torna al vecchio assetto: 4-3-2-1 con Buhagiar e Galazzi a supporto di Borrelli, in campo per la prima volta in questa pre-season (al pari di Besaggio). Sono i due trequartisti ad accendere la miccia per il tris: palla affilata di Buhagiar per Galazzi, il cui mancino viene deviato dalla mano di Matturro (poi sostituito per un infortunio apparentemente grave). Sul dischetto si presenta Borrelli, che non sbaglia: al 67’ è 2-0.

Riscontri importanti per Maran: oggi all’appello mancavano soltanto Bjarnason, ancora alle prese con i postumi della botta rimediata con la Pergolettese, e Cistana, vittima di un affaticamento. Prossimo appuntamento domenica 4 agosto, a Torbole, per l’amichevole con il Renate. L’ultima prima del via ufficiale della nuova stagione.