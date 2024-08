Il 14 settembre col Frosinone la prima partita del Brescia di giorno

Brescia-Frosinone del 14 settembre la prima gara stagionale di serie B alla luce del sole per le rondinelle.

La Lega di serie B ha infatti comunicato la programmazione della quinta giornata di campionato - che viene dopo la sosta per le Nazionali - e sabato 14 settembre la Leonessa riceverà i ciociari al Rigamonti alle ore 15.

Si tratterà appunto della prima partita di B di giorno per il Brescia, che parte venerdì sera alle 20.30 con il Palermo e alla stessa ora giocherà poi in casa contro il Cittadella (sabato 24 agosto) e in trasferta con Reggiana (martedì 27) e Sudtirol (sabato 21).