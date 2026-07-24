Guardiola dice no all’Italia: ora c’è Pirlo in pole per la panchina

L’ex allenatore del Manchester City ha detto ai dirigenti italiani di essere stato molto tentato, ma hanno prevalso gli impegni che il tecnico aveva preso con la sua famiglia

24 luglio 2026 1 ' di lettura

Pep Guardiola - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Pep GuardiolaNazionale italiana di calcio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...