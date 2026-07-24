Guardiola dice no all’Italia: ora c’è Pirlo in pole per la panchina

Non sarà Pep Guardiola il prossimo ct dell'Italia. Il tecnico catalano – per quanto lusingato dalla proposta fatta dalla Federcalcio attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo – ha declinato l'offerta: come già dichiarato in altre occasioni dopo la scelta di lasciare il Manchester City nonostante avesse ancora un anno di contratto, Guardiola vuole prendersi del tempo per sè e per la sua famiglia.
Da quanto si apprende, Guardiola ha detto ai dirigenti italiani di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che il tecnico aveva preso con la sua famiglia.
Ora il nome più caldo per la panchina azzurra è quello del bresciano e campione del mondo Andrea Pirlo.