Marotta: «Beccalossi un esempio. Chi gli somiglia oggi? Nico Paz»

«È stato fonte d’ispirazione per tanti giovani calciatori, e non solo – ha sottolineato il dirigente –. Ha vissuto il suo splendore in un calcio romantico, è stato artefice di giocate sublimi che hanno emozionato tutti, tifosi e avversari. Il suo dev’essere un ricordo positivo. Nelle società in cui è stato si è sempre comportato bene, è un esempio da seguire».