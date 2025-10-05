Giana Erminio-Lumezzane: le pagelle dei valgobbini
Alberto Rossini
Il portiere Drago incolpevole sui gol, De Martino il migliore in difesa. Caccavo e Ghillani non entrano bene
Un momento della sfida con la Giana Erminio - Foto Ufficio Stampa Lumezzane
Queste le pagelle del Lumezzane dopo l’amara sconfitta con la Giana Erminio, maturata in modo clamoroso nei minuti finali. 6 – Giacomo Drago Subisce gol praticamente negli unici tiri in porta incassati, non ha colpe. 6 – Samuele Diodato Meglio nel primo tempo. Sfrutta spesso il corridoio centrale. Dal 29’ st Simone Cantamessa (6). 6 – Marco Moscati Si disimpegna ancora bene nel ruolo di centrale, disinnescando diverse azioni offensive. 6.5 – Davide De Marino Il migliore della difesa. Gioca spess
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.