Contro la Giana Erminio il Lumezzane cerca continuità: la diretta

Una squadra matura deve saper vincere anche quando sulla carta è la favorita. È la missione del Lumezzane che oggi (ore 15) contro la Giana Erminio, è chiamata a dare continuità dopo il pareggio pieno di rammarico di domenica scorsa sul campo del Vicenza. Anche perché al Saleri serve cambiare marcia, dato che sono appena sei i punti conquistati sui dodici disponibili, dopo le sconfitte interne con Pro Vercelli e Trento.

Ma la formazione milanese è storicamente un avversario complicato per i valgobbini che, negli ultimi sette precedenti, hanno ottenuto un solo pareggio, a fronte di 6 ko contro la Giana. Per risalire all’ultimo successo dei rossoblù serve riavvolgere il nastro fino al 7 agosto 2014, quando il Lume si impose per 2-0 nel primo turno di Coppa Italia.

«La Giana è una squadra fastidiosa, sempre brava a metterti in difficoltà. Sarà un esame importante con loro». Parole e musica di Arnaldo Franzini alla vigilia, che ben si ricorda il doppio ko maturato contro la formazione di Gorgonzola (1-3 al Saleri e 2-1 in trasferta) nella scorsa stagione. Per l’occasione lo stesso tecnico di Vernasca non potrà contare su Terranova, che si aggiunge al lungodegente Tremolada, mentre non sono previste grandi modifiche rispetto alla sfida di domenica al Menti. Altro esame da superare per il Lumezzane, per continuare a respirare aria d’alta quota.