Lumezzane in cerca dell’impresa: alle 15 in diretta da Vicenza

Altra impresa cercasi per il Lumezzane, chiamato al riscatto sul difficile campo del Vicenza (ore 15) dopo il ko interno con il Trento di sabato scorso.

La sfida al momento non è solo storicamente complicata per i valgobbini che contro il Vicenza non hanno mai vinto in trasferta nei due precedenti disputati, ma anche perché i biancorossi sono, insieme al Padova, la formazione più accreditata alla promozione in serie B.

È però il rendimento interno tenuto dai ragazzi di Stefano Vecchi a certificare quanto sarà in salita la sfida di oggi al Menti (dove il Lumezzane ha però già esultato nel febbraio 2015, superando il Real Vicenza). Ad eccezione della rocambolesca sfida d’esordio con la Giana Erminio, terminata sul risultato di 2-2, i veneti infatti hanno poi infilato tre vittorie consecutive, chiudendo ogni gara senza subire gol (2-0 alla Pro Patria, 1-0 al Renate e 1-0 alla FeralpiSalò).

Ma il Lumezzane arriva a giocarsi le sue chance ancora da imbattuto in trasferta in questo avvio di stagione, facendo del gioco e dell’identità le sue armi migliori. Per l’occasione Franzini potrà contare sul rientro di Mario Piga, che torna tra i convocati dopo il fastidio muscolare accusato nella gara contro la Triestina. Ancora assente invece il lungodegente Marco Tremolada.

«Il Vicenza è la squadra che, con il Padova, ha la rosa qualitativamente superiore – racconta il tecnico Arnaldo Franzini –. Affronteremo la gara con il nostro solito spirito, andando per vincere contro qualsiasi avversario senza paura. Dovremo essere bravi ad interpretare la partita e a leggerne i momenti».