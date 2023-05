Gastaldello: «Il rammarico è solo per un secondo tempo non giocato»

Tutto da rifare. Per l’ennesima volta. Ma ora il Brescia-Penelope, quello che fa e disfa, sa di non avere un domani. E intanto si lecca le ferite per uno ieri che fa male, molto male. Con la sensazione che si sarebbe potuto fare di più. Soprattutto nel secondo tempo. E infatti...

«Il secondo tempo non mi è piaciuto. Loro hanno avuto una verve diversa, un grande spirito. Al quale noi avremmo dovuto ribattere continuando a giocare come abbiamo fatto nel primo tempo. Un prima frazione nella quale peraltro non mi aspettavo un Cosenza così chiuso e pronto a partire in contropiede. Invece, tornando alla ripresa, anche noi abbiamo cominciato a buttare via il pallone rifugiandoci nei lanci lunghi e arrivando poco intensi sulle seconde palle. Anche per questo abbiamo sofferto molto Nasti».

Carica

Per il resto, «non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi. E dico anche che il piano partita era il solito: provare a vincere. Viali ha detto che è stata una partita decisa dal cinismo? Io preferisco dire che è stata decisa dagli episodi perché anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni per segnare».

Ha fatto discutere anche la gestione della partita da parte dello stesso Gastaldello. I cambi in particolare di Ayé e di Huard con gli ingressi di Bianchi e Adorni hanno fatto abbastanza discutere. Ma il tecnico veneto si appresa a precisare che «sono stati cambi forzati. Florian non ne aveva più e mi ha chiesto la sostituzione. Senza di lui soffriamo di più perché ha delle caratteristiche che altri non hanno; Huard era un po’ in sofferenza, ma in quel ruolo siamo un po’ corti e speravo potesse arrivare fino alla fine invece anche lui ha avuto poi un problemino».

Resta il fatto che ora è durissima in vista del ritorno giovedì sera: «Ma io come ho sempre fatto fin dal primo momento continuo a credere nei miei ragazzi che in particolare nell’ultimo periodo hanno tirato fuori tutte le forze di cui sono capaci e che possiedono, ribellandosi al destino. Hanno vissuto una stagione molto turbolenta eppure sono ancora qui a giocarsela. È vero che il Cosenza ha due risultati su tre, ma è vero che noi avremo il nostro pubblico e faremo di tutto e di più per preparare al meglio la sfida del ritorno».

