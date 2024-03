FeralpiSalò, Zaffaroni: «Vietato distrarsi, vogliamo muovere ancora la classifica»

Dopo aver espugnato il Picco di La Spezia, la FeralpiSalò punta a battere la Sampdoria (la partita è domenica alle 16.15, al Garilli di Piacenza) per proseguire la propria scalata.

Nella conferenza stampa pre partita il tecnico Marco Zaffaroni cerca di caricare i suoi: «Abbiamo grande rispetto per i doriani, che non hanno bisogno di presentazioni e si portano dietro un blasone importante. Noi però vogliamo muovere ancora la classifica facendo punti pesanti. Per strappare un buon risultato, non possiamo permetterci disattenzioni. Dopo una vittoria il rischio è di scaricarsi a livello mentale: non dobbiamo farlo, perché altrimenti rischiamo di cadere ancora».

I play out sono a tre lunghezze di distacco: «Abbiamo ottenuto tanti punti nelle ultime gare, ma siamo ancora nella zona rossa. Potrebbe essere un aspetto frustrante, ma in realtà non lo è, perché siamo consapevoli della nostra missione. Bisogna andare avanti così. Il difficile è mantenere alto il livello e proseguire con le stesse prestazioni».

Contro lo Spezia è scesa in campo una formazione rivoluzionata per via delle tante assenze: «Le scelte che ho fatto sono state coerenti con il nostro contesto. Sono venuti a mancare alcuni giocatori e ho dovuto sostituirli con alcune forzature. Chi ha giocato ha risposto alla grande: significa che tutti si sono sempre allenati bene. Con la Samp la situazione è più o meno la stessa: Ceppitelli, Martella e Carraro non ci saranno, così come Compagnon e Dubickas, che sono nella fase di recupero ma che non verranno convocati. Ho comunque piena fiducia su chi scenderà in campo al loro posto».