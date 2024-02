Spezia-FeralpiSalò: le pagelle dei gardesani

Brilla tutta la squadra, con il bomber La Mantia che strappa applausi ed è il migliore in campo

Mattia Felici, autore di un gol - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Grande vittoria della FeralpiSalò sul campo dello Spezia, che dopo tre sconfitte consecutive ritrova il successo e resta in corsa per la salvezza. Di seguito le pagelle dei Leoni del Garda. 7 - Semuel Pizzignacco Una gran parata sulo 0-0 su un tiro di Salvatore Esposito, poi ordinaria amministrazione e senso di sicurezza per riscattare l’errore compiuto contro l’Ascoli. 7 - Federico Bergonzi Concede a Moro un solo tiro, poi cancella dal campo lui e chi nell’assedio finale incrocia la sua grinta