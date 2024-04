FeralpiSalò, Zaffaroni: «Serve la vittoria ma manteniamo la calma»

«È una partita importantissima, ma dobbiamo mantenere il più possibile la calma, altrimenti rischiamo di non esprimerci al meglio. Chiaramente abbiamo bisogno della vittoria, perché stavolta il risultato è fondamentale».

Marco Zaffaroni, allenatore della FeralpiSalò, parla così alla vigilia del match con il Cittadella. La posta in palio è altissima e il tecnico dei gardesani ne è consapevole: «Servono convinzione, cinismo, cattiveria e qualità, caratteristiche che la squadra ha già dimostrato di avere in questo percorso. Andranno però amplificate, perché il momento è decisivo e non si può proprio sbagliare».

Non sarà una partita bella sotto l’aspetto tecnico: «Prevedo molto combattimento e tante palle sporche: il match si deciderà lì. Il Cittadella ha un’ identità ben precisa ed è una realtà consolidata in questa categoria. Ha avuto un calo in quest ultimo periodo, ma può ancora fare i play off e ha la testa libera. Per quanto riguarda la formazione, mancano Di Molfetta, Tonetto e Manzari. Poi ci saranno da valutare alcuni giocatori, tra cui Martella. L’importante è tenere sempre alto il livello degli allenamenti. Quelli che scenderanno in campo dovranno comunque dare il massimo. Sono però fiducioso, perché chi è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente».