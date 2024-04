La FeralpiSalò a Cremona punta al ritorno alla vittoria

Pasquetta con il sorriso. Questa la missione odierna della FeralpiSalò, che alle 18 affronta allo Zini la Cremonese con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo la sconfitta interna con il Parma (2-1 per i crociati al Garilli). Dopo la sosta per dare spazio alle Nazionali, Fiordilino e soci vogliono ripartire con il piede giusto, per cominciare al meglio la volata finale (8 partite, 24 punti in palio). Battere i grigiorossi pare un'impresa, ma in questo campionato è già accaduto: all'andata, il 16 dicembre 2023, i gardesani s'imposero infatti 1-0 grazie ad una rete di Kourfalidis al 29' del primo tempo. Stavolta però il coefficiente di difficoltà è ancora più elevato, perché la Cremo di Giovanni Stroppa è reduce dal clamoroso ko di Bolzano con il Südtirol (3-0) che le ha fatto perdere il secondo posto ed è in cerca di riscatto. «Sappiamo che la partita è molto difficile - ha detto il tecnico dei salodiani Marco Zaffaroni alla vigilia -, ma non dobbiamo pensare alla classifica: ce la possiamo giocare».

In campo

Capitolo formazione. Out Balestrero nella FeralpiSalò: recuperati Ceppitelli e Compagnon, mentre Felici rientra dopo la squalifica. Tra i grigiorossi l'unico assente è Tuia.

Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 18. Torna anche l'appuntamento su Teletutto con Tutti in campo: in studio, dalle 14.30, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti per commentare il Brescia, impegnato alle 15 a Cosenza, e a seguire la FeralpiSalò, che alle 18 sfida la Cremonese allo Zini. Su Radio Bresciasette va invece in onda la radiocronaca delle partite: a cura di Alfredo Novello la gara dei leoni del Garda.