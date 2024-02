FeralpiSalò, Zaffaroni: «Con lo Spezia serve una partita di livello»

«Dispiace molto per come sia andata con l’Ascoli. Il gol annullato? Non ho nemmeno voluto rivederlo. Ora però dobbiamo trasformare in energia positiva questa rabbia, per ottenere risultati importanti».

Prossimo impegno

Questo il commento di Marco Zaffaroni in vista della sfida di mercoledì sera (ore 20.30) con lo Spezia al Picco: «Affrontiamo una squadra che è in un momento positivo perché sta facendo dei risultati importanti. Loro hanno recuperato tanti giocatori e durante il mercato hanno inserito altri elementi. Sono partiti male ad inizio stagione, ma sono in netta ripresa. Ci serve una partita di livello, anche perché giocheremo in un bellissimo stadio, davanti a tante persone».

Sulla classifica: «Fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata dovremo lottare. Abbiamo avuto un periodo positivo, ma ora c’è stato qualche intoppo. È un cammino normale, fa parte di ogni campionato. Dobbiamo riconoscere comunque che la squadra sta facendo cose positive. Serve però alzare l’asticella ulteriormente».

E sulla formazione: «Recuperiamo Attys, che si è allenato, mentre Giudici è rientrato e sarà a disposizione almeno per domenica. Carraro, Compagnon e Dubickas sono out. Letizia? Ha qualità importanti, ma non dobbiamo costringerlo a forzare troppo, perché non è ancora al top. Mancano ancora tante gare alla fine e non vorrei perderlo nuovamente».