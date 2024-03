«Calciatori brutti» disegna la maglia della FeralpiSalò: il debutto contro il Parma

Una quarta maglia speciale, firmata «Calciatori brutti», da mettere in mostra sabato 16 marzo nella gara di campionato contro il Parma. È il frutto di un’iniziativa particolare della FeralpiSalò, che nei mesi scorsi ha stretto un accordo con la famosa community digital, lanciata su Facebook nel 2012, che ora conta oltre sei milioni di follower distribuiti su tutte le piattaforme social e video. Autodefinitosi «Il più grande spogliatoio d’Italia», «Calciatori brutti» si occupa di narrare lo sport con uno stile coinvolgente, leggero e giovane.

Per la prima volta nella storia, una community digital ha scelto la divisa di un club professionistico di calcio. In sostanza, il popolo social è sceso in campo e gli utenti delle pagine Instagram e Facebook hanno indicato la loro preferita tra le tre idee proposte da club e «Calciatori brutti» (in totale, quasi un milione di votanti).

I dettagli

La scelta è ricaduta sul modello con maglia e calzettoni verdi, con pantaloncini color oro. In primissimo piano, sulla maglia, il simbolo della FeralpiSalò, il leone che ruggisce. Sul colletto, una frase simbolica per ogni ruolo: «Le ragnatele le tolgo io» (portieri), «Non sono bello ma spazzo» (difensori), «Mettila in banca» (mediani), «Mister spegni le luci, oggi illumino io» (fantasisti) e «Passamela e poi corri ad abbracciarmi» (attaccanti).

La quarta divisa dei gardesani sarà presentata a Milano nel punto vendita The Pitch-Football Store in corso Europa a pochi passi da piazza San Babila martedì 12 marzo, alle 17.30. In quell’occasione saranno messi a disposizione i primi cento pezzi per tutti gli appassionati. Si potranno prenotare online sul sito thepitchfootball.com.

La nuova maglia della FeralpiSalò debutterà ufficialmente in serie B il 16 marzo: Balestrero e soci la indosseranno infatti in occasione della gara casalinga contro il Parma, al Garilli di Piacenza.