FeralpiSalò per continuare a correre: a Trento test di affidabilità

Enrico Passerini

I verdeblù, forti di sei gare senza sconfitte, sfidano in anticipo i gialloblù, che non perdono dall’esordio in campionato

2 ' di lettura

Diana:"partita dura ma interessante"

Lanciata in discesa da ormai tre giornate, la FeralpiSalò si ritrova davanti ad una salita: riusciranno i gardesani a mantenere lo stesso ritmo anche a Trento? Altro appuntamento impegnativo per i ragazzi di Diana, che per la 14esima giornata di campionato giocano d’anticipo allo stadio Briamasco (ore 20.30). FeralpiSalò-Atalanta Under 23: le pagelle dei gardesani L’avversaria L’obiettivo è quello di proseguire la striscia positiva, arrivata a sei risultati utili consecutivi (cinque vittorie ed