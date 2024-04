FeralpiSalò obbligata a vincere contro il Cittadella: Martella non partirà dall’inizio

È l’ultima spiaggia: vincere per tenere accesa una fiammella di speranza, oppure arrendersi totalmente (o quasi) all’evidenza. E pazienza se di fronte c’è una squadra che non perde da sei partite: la FeralpiSalò non può più permettersi alcun calcolo. La classifica parla chiaro: la zona play out dista cinque punti, la salvezza diretta sei. Serve rosicchiare punti all’Ascoli e ad almeno una tra Spezia, Bari e Ternana per restare aggrappati al sogno.

La sfida con il Cittadella è in programma alle 16.15 di domani. Uno scoglio da superare a ogni costo, con in campo i migliori. Al netto delle assenze e degli acciacchi: si è dissolta la speranza di schierare dall'inizio Bruno Martella, che ha smaltito l'infortunio al polpaccio ma continua ad avere un'autonomia limitata. L’ex Brescia si accomoderà in panchina: al suo posto, in difesa, dovrebbe esserci Alessandro Pilati, candidato numero uno a chiudere la linea a tre insieme a Ceppitelli e Balestrero.

Mancherà pure Manzari, che ha rimediato una lesione di grado medio al retto femorale della coscia sinistra: per lui la stagione (almeno quella regolare) è da considerare conclusa.