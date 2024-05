FeralpiSalò, la delusione dopo la retrocessione: «C’è grande amarezza»

C’è grande delusione nell’entourage gardesano dopo la sconfitta con il Venezia che ha sancito la retrocessione in C della FeralpiSalò. Per commentare l’amaro epilogo si presenta in sala stampa il direttore sportivo Andrea Ferretti, che commenta: «Come diesse sono orgoglioso di questo gruppo, che ci ha provato fino all’ultimo secondo. Speravamo in un finale diverso, ma è andata così. C’è grande amarezza, ma ora puntiamo a chiudere bene il campionato. Poi penseremo al futuro».

Sulla stagione: «È stata un’annata complicata, ma ci ha insegnato tante cose. I due punti buttati con il Cosenza (è finita 2-2, ndr) è stata sicuramente determinante per il nostro cammino, anche se poi abbiamo reagito. Non credo né nella fortuna, né nella sfortuna: se siamo retrocessi ce lo siamo meritati. E allo staff non ho nulla da rimproverare. Facciamo mea culpa, ma analisi più approfondite le faremo più avanti. Ripartiremo sicuramente più forti. Dopo la gara con la Ternana parlerò con la società per programmare il prossimo campionato di C».

Deluso anche il tecnico Marco Zaffaroni, che analizza: «Abbiamo lottato fino all’ultimo sperando nel miracolo. I ragazzi sono stati molto bravi e hanno fatto ciò che dovevano fare. Ha vinto il Venezia, ma noi non abbiamo rimpianti. Secondo me abbiamo fatto un percorso ottimo: la stagione è stata condizionata dagli infortuni, ma poi i risultati sono arrivati. Peccato solo per non essere riusciti a fare ancora qualcosa in più per raggiungere la salvezza. Il mio futuro? Non lo so ancora. Prima bisogna smaltire la delusione».