La FeralpiSalò affronta il Venezia: l’imperativo è non naufragare

L’obiettivo è chiaro: evitare il naufragio in Laguna. Oggi alle 15 la FeralpiSalò affronta al Penzo il Venezia nella penultima gara di campionato. L'aritmetica non condanna ancora i leoni del Garda, ma le speranze di rimanere in B sono ormai ridotte al lumicino. Per rimanere a galla e rimandare il verdetto all'ultima giornata la squadra di Marzo Zaffaroni è costretta a vincere oggi e sperare nei risultati negativi delle dirette concorrenti. Serve una prova di forza, perchè nell'ultimo periodo i risultati sono stati altalenanti: nelle ultime cinque uscite sono arrivati infatti tre pareggi e due sconfitte.

L'ultimo successo risale a più di un mese fa, il primo aprile, contro la Cremonese (0-1). La prestazione nella gara con il Brescia (2-2 mercoledì al Garilli) fa però ben sperare, nonostante non siano arrivati i tre punti: «Il derby ha detto che siamo una squadra viva, che ci crede, che ha voglia di combattere fino alla fine e che ha dei limiti che vuole cercare di superare»: queste le parole del tecnico Zaffaroni, il quale poi ha aggiunto: «Sappiamo che con il Venezia non abbiamo scelta: dobbiamo assolutamente vincere».

Capitolo formazione: mancano i soliti Tonetto, Di Molfetta, Manzari, Butic più Martella, che non ha recuperato dal problema al polpaccio, e Balestrero, che è squalificato. Per quanto riguarda il Venezia di Paolo Vanoli, che ha ancora la possibilità di agganciare il secondo posto e di conseguenza conquistare la promozione diretta in A, è assente solo Sverko, fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 15. Torna anche l'appuntamento su Teletutto con «Tutti in campo»: in studio, dalle 14.30, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti per commentare gli impegni di Brescia, che affronta al Rigamonti il Lecco, e FeralpiSalò. Su Radio Bresciasette va invece in onda la radiocronaca delle partite: a cura di Alfredo Novello la gara dei leoni del Garda.