FeralpiSalò, Ferretti: «Dobbiamo tornare ad essere umili»

«Non abbiamo l’ambizione di vincere il campionato quest’anno, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e rimetterci gli scarponi: la serie C è battaglia e spirito di sacrificio. La B ci è servita per esperienza, ma ora dobbiamo tornare ad essere umili, ma allo stesso tempo ambiziosi e non dobbiamo porci limiti».

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo della FeralpiSalò Andrea Ferretti, che ha parlato in conferenza stampa per fare in punto della situazione: «Sapevamo che l’avvio sarebbe stato difficile, perché quando si cambia tanto non è semplice ingranare subito la marcia. Certo, in cuor nostro speravamo però di ottenere qualche punto in più. Sinceramente sono fiducioso e convinto che nel giro di quattro o cinque partite arriveranno i risultati. La strada intrapresa è quella giusta e penso che usciremo alla distanza».

Capitolo mercato: «Pizzignacco e Felici sono stati i giocatori più richiesti e alla fine abbiamo fatto due belle operazioni in uscita, con club di Serie A, Monza e Cagliari. Abbiamo però perso un po’ di tempo e questo ha condizionato le nostre trattative in entrata, che per un periodo sono rimaste bloccate.

Poi sono arrivati tredici nuovi, di cui sette Under, e abbiamo confermato elementi importanti come Balestrero, Zennaro e Di Molfetta. Dobbiamo creare un’identità e ci vuole del tempo: giovedì ci sarà la consueta visita in Feralpi, a Lonato, con lo staff e i giocatori per costruire lo spirito di appartenenza. Credo che questo appuntamento sia una tappa fondamentale per la nostra crescita».