FeralpiSalò di nuovo al Turina per l’anticipo contro il Novara: la diretta

Le luci dei riflettori tornano ad illuminare il Lino Turina per il campionato dopo un anno di assenza. Comincia ufficialmente il girone A di Serie C, con l’anticipo tra FeralpiSalò e Novara (calcio d’inizio ore 20.45).

Dopo il trasferimento forzato al Leonardo Garilli di Piacenza, per affrontare la B, i verdeblù ritrovano la propria casa nella prima sfida di campionato. Un impegno sulla carta non certo agevole per la squadra di Aimo Diana: i piemontesi l’anno scorso si salvarono ai play out, ma in estate si sono rinforzati. È infatti una compagine tosta quella di Giacomo Gattuso e può contare su elementi come i bresciani Stefano Minelli ed Edoardo Lancini, oltre all'ex rondinella Leonardo Morosini.

Capitolo formazione: in casa verdeblù mancano Rizzo, Boci, Pilati e Verzeletti. Davanti c’è solo un centravanti di ruolo a disposizione, Pellegrini. La squadra è ancora in costruzione e il tecnico si aspetta l’arrivo di alcuni giocatori negli ultimi giorni di mercato per rendere la rosa maggiormente competitiva.

Diretta testuale del match a partire dalle 20.45.