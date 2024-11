La FeralpiSalò sfida l'Atalanta Under 23: la diretta

A quattro giorni dal successo di misura sull'Union Clodiense (1-0, rete di Boci) la FeralpiSalò torna in campo, alle 19.45, per ospitare al Lino Turina l'Atalanta Under 23. Una gara tosta, che mette di fronte due squadre che stanno molto bene: i leoni del Garda infatti sono reduci da un bellissimo ottobre, che ha fruttato 13 punti in cinque partite. I nerazzurri invece si sono appena riscattati (vittoria per 2-0 sulla Pro Vercelli) dopo una sconfitta con il Vicenza e in classifica hanno solamente due punti di ritardo dai verdeblù.

«Peccato aver avuto pochi giorni per preparare questo match - ha detto alla vigilia il tecnico Aimo Diana, che tra l'altro è squalificato e sarà sostituito in panchina dal vice Emanuele Filippini -; ma conosciamo bene ugualmente i nostri avversari. Giocano un bellissimo calcio, hanno freschezza e grandi energie. Dobbiamo stare attenti».

Nell'Atalanta Under 23 ci sono tanti giocatori interessanti, oltre all'ex Bergonzi (153 presenze sul Garda): i due che si sono messi maggiormente in mostra fino ad oggi sono l'attaccante serbo Vlahovic (classe 2004, 9 reti e 4 assist) e il trequartista Vavassori (2005, 6 gol e 2 assist). Capitolo formazione: nella FeralpiSalò mancano gli infortunati Giudici, Vesentini e Cabianca.