La FeralpiSalò sfida l’Atalanta U23 per continuare sulla strada giusta

Enrico Passerini

Nel big match di giornata (19.45) i gardesani affrontano la terza gara in sette giorni e puntano al bersaglio grosso

3 ' di lettura

Edgaras Dubickas, uno dei protagonisti annunciati della sfida di stasera - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Cercasi un’altra buona prestazione per chiudere al meglio un ciclo di fuoco e cominciare il mese di novembre nella maniera giusta: quattro giorni dopo la vittoria sull’Union Clodiense, la FeralpiSalò torna in campo per affrontare l’Atalanta Under 23 in quello che può essere considerato il big match della tredicesima giornata di campionato. Fotografia Alle 19.45 allo stadio Lino Turina, i leoni del Garda affrontano una delle formazioni più interessanti del girone, cioè quella nerazzurra, la cui e