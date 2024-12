La FeralpiSalò ospita l’Arzignano per ripartire: la diretta

La FeralpiSalò punta a ritrovare la vittoria nell’ultima gara del girone di andata, al Lino Turina, contro l’Arzignano Valchiampo (calcio d’inizio ore 17.30). I leoni del Garda stanno attraversando una fase negativa: nelle ultime due uscite hanno infatti pareggiato 1-1 con l’Alcione Milano e perso 1-0 contro la Pro Vercelli.

L’obiettivo odierno, dunque, è quello di arrivare al giro di boa centrando il decimo successo stagionale. Quasi un obbligo, anche perché ieri Atalanta U23 e Alcione hanno battuto rispettivamente Lecco e Giana Erminio, agganciando i gardesani in classifica al terzo posto, a quota 32.

«Dobbiamo smaltire la rabbia agonistica – ha detto in conferenza stampa Aimo Diana -; sappiamo infatti di non aver fatto bene nelle ultime due uscite e abbiamo voglia di riscattarci. Sono ottimista, anche se di fronte abbiamo un’ottima squadra». L’Arzignano Valchiampo, che è reduce da un nono e da un sedicesimo posto dopo il ritorno in C, sta infatti attraversando un ottimo momento di forma: nelle ultime otto gare, una sola sconfitta: un ruolino di marcia che ha permesso ai vicentini di portarsi fuori dalla zona calda della graduatoria.

Capitolo formazione: la FeralpiSalò non arriva nelle migliori condizioni possibili a questo match, nonostante il recupero di Pilati, che ha scontato un turno di squalifica. Assenti Giudici, Cabianca e Brambilla, mentre sono in dubbio l’ex Balestrero, Dubickas, Rizzo e Letizia.